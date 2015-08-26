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الأزهر يقرر صرف مساعدات لعامليه بمنطقة أسوان من ذوى الإعاقة

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الأزهر يقرر صرف مساعدات لعامليه بمنطقة أسوان من ذوى الإعاقة الأزهر يقرر صرف مساعدات لعامليه بمنطقة أسوان من ذوى الإعاقة
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، صرف دراجات بخارية ومساعدات مالية وجهاز تعويضى لـ17 شخصا من العاملين بالمنطقة الأزهرية لمحافظة أسوان.

صرح بذلك الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وقال "إن فريق من الباحثين بالإدارة العامة للحسابات الخاصة، وبالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية، أجروا أبحاث اجتماعية للحالات التى تستحق المساعدات التى قررها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأوضح الشيخ عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المستحقين للمساعدات يبلغ 17 عاملاً على مستوى مراكز محافظة أسوان، بواقع 8 عمال يستحقون مساعدات مالية، و 8 آخرين يستحقون دراجات بخارية، بالإضافة إلى جهاز تعويضى لإحدى الموظفات بالأزهر، وسيتم توزيع هذه المساعدات بمجرد وصولها لأسوان.

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