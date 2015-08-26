بالصور.. حملة لرفع القمامة وتشجير مداخل 4 قرى بمركز إهناسيا فى بنى سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا غرب بنى سويف حملة لرفع القمامة وتشجير مداخل 4 قرى، وأسفرت الحملة التى قادها المحاسب خالد عويس رئيس الوحدة وعلى حماد رئيس مجلس قروى ننا، عن رفع عشرات الأطنان من القمامة وتشجير مداخل قرى الشوبك، وأبو شهبة، وعزبة على سرور، وكذلك طريق وش الباب إهناسيا.



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المعدات ترفع المخلفات والقمامة



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معدات الوحدة المحلية ترفع القمامة



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جرار يرفع كميات من القمامة والمخلفات



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تشجير طريق يربط بين قرية ومدينة أهناسيا