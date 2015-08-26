مياه الدقهلية: رئيس الوزراء يوافق على توفير اعتماد مالى لإنهاء المشروعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على توفير اعتماد مالى إضافى للانتهاء من المشروعات العاجلة والملحة لحل مشاكل المواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأصدر قرارا بتوفير اعتماد إضافى للانتهاء من مشروع محطة مياه منية النصر قبل 30/6/2016 لحل مشاكل المواطنين بمراكز منية النصر، ميت سلسيل، الكردى، وقراهم وتوابعهم وبعض القرى المتضررة حاليا بمركز دكرنس.

وطلب بالمتابعة وإعداد تقرير دورى عن تقدم الأعمال بالمشروع وتوفير اعتماد مالى إضافى للانتهاء من مشروع المرحلة الثانية من محطة مياه ميت خميس لرفع طاقتها الإنتاجية من 102 ألف م3/يوم إلى 204 ألف م3/يوم لحل مشاكل ضعف المياه وعدم وصولها لأطراف الشبكات بمدينة المنصورة وقرى مركز المنصورة ومدينة طلخا، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 30/6/2015، وطلب متابعة وإعداد تقرير دورى بتقدم الأعمال.

وسيتم توفير الاعتماد المالى اللازم لاستكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بعدد 23 قرية للاستفادة من الأعمال التى نفذت واستفادة المواطنين منها.

كما وافق على البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه أجا للسطحية، وأصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل خط مياه ليسا الجمالية بحد أقصى 30/10/2015.