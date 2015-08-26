المتهمون بقتل سائق "توكتوك" بالخصوص: حاول مقاومتنا أثناء سرقته فقتلناه

أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بأحد الشوارع فى مدينة الخصوص بغرض سرقته باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم للجريمة وقال المتهمون "مجدى أ " سائق و"فتحى أ" ميكانيكى سيارات و"أحمد س "وشهرته " حديدة" عاطل :"قمنا بتكوين عصابة فيما بيننا لسرقة قائدى التكاتك أثناء سيرهم حيث نقوم باستيقاف الضحية ونطلب منه توصيلنا إلى أى مكان وفى الطريق نهدده بالقتل باسلحة نارية وبيضاء ونستولى منه على التوك توك الخاص به ونتركه ونفر هاربين".

وأضاف المتهمون :"المجنى عليه كان ضمن عدد من ضحايانا الذين نستوقفهم لسرقة التوك توك بالإكراه ولم نكن ننوى قتله لكنه قاومنا فقمنا بقتله والتخلص من جثته بإلقائها فى الشارع واستولينا على التوك توك وبعناه للمتهم الرابع الذى كان يشترى منا المسروقات".

كان العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى قد تلقى بلاغا بالعثورعلى جثة "باسم خ ع "سائق توك توك ملقاة بمنطقة شركات البترول فتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وأمربتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم الخصوص، إلى أن المتهمين المذكورين هم وراء ارتكاب الجريمة وتمكن النقيب محمد الجمل معاون مباحث الخصوص من القبض عليهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بقيامهم باستقلال التوك توك قيادة المجنى عليه من الموقف أمام كافتيريا أسفل الطريق الدائرى وطلبوا توصيلهم لمنطقة المطرية وبمكان العثور قاموا بتهديده بسلاح نارى فرد محلى وأبيض وإنزاله من التوك توك وأثناء مقاومته لهم قام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض سكين، وقام المتهم الثالث بإطلاق عيار نارى محدثين إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10262 جنح قسم الخصوص لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد حلمى وكيل نيابة الخصوص بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق برئاسة أحمد المسلمى وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

موضوعات متعلقة :

> كشف غموض مقتل سائق توك توك على يد مجهولين بالخصوص

http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5/2319540#.Vdzvpvmqqko

حبس تشكيل عصابى قتلوا سائقا لسرقة "توك توك" فى الخصوص

http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5/2319778#.Vdzvnvmqqko

>