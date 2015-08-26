ضبط سيدتين تزوران الأوراق الرسمية للنصب على المواطنين بالمنوفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية القبض على سيدتين تقومان بالنصب على المواطنين فى تزوير الأوراق الرسمية مقابل الحصول مبالغ مالية هائلة تم تحرير محضربالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إحطارا من المقدم محمد شوقى، رئيس مباحث الأموال العامة يفيد بوجود كل من "أميرة.ش.م" 42 عاما صاحبة استوديو و"مها.س.ا" 52 عاما صاحبة مكتبة متهمين بتزوير أوراق رسمية منسوب صدورها للعديد من المصالح الحكومية ومختومة بشعار الجمهورية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.