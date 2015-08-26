بالصور.. حفل تخريج أول دفعة لشعبة الآثار بجامعة بنها

احتفلت جامعة بنها بتخرج أول دفعة من طلبة شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب مساء أمس بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور عبد اللطيف الصباغ عميد الكلية الأسبق.

وأكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها ضرورة العمل لمصلحة الوطن، مشيرا إلى ضرورة تحديد الرؤية للمستقبل والاجتهاد لتحقيقها فمرحلة التخرج من الجامعة هى بداية لمرحلة التعليم الحقيقى.

وأشار شمس الدين إلى أن جامعة بنها أصبحت لها مكانة على مستوى الجامعات المصرية فاحتلت المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية، بل تقدمت أيضا فى التصنيفات الدولية وأصبح خريجى جامعة بنها يفتخرون بأنهم خريجى جامعة بنها.



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