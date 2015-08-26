ناخبو عفيف: نحتاج إلى تيسير شروط التسجيل

فيما شهدت محافظة عفيف خلال انطلاق المرحلة الأولى للانتخابات البلدية تواضعاً في الإقبال، طالب مواطنون بتيسير شروط قيد الأسماء في الانتخابات، مشيرين إلى وجود مشكلة في «تصديق عقد الإيجار الذي يعتبر شرطا أساسيا من شروط قيد الناخبين، إذ رفضت الشرطة والعمدة التصديق على عقد الإيجار بحكم أنها من عدم الاختصاص، وأرجعوا اختصاصها إلى الغرفة التجارية»، لافتين إلى ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات.

وكان محمد مطرب الغريب المشرف العام على مراكز الانتخابات في عفيف قد تابع سير العمل في المراكز الانتخابية، حيث تضم عفيف ثمانية مراكز، ستة منها تقع في مدينة عفيف للرجال والنساء، واثنان في «بدائع العضيان».