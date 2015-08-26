أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ناخبو عفيف: نحتاج إلى تيسير شروط التسجيل

Google+ Print
ناخبو عفيف: نحتاج إلى تيسير شروط التسجيل ناخبو عفيف: نحتاج إلى تيسير شروط التسجيل

    فيما شهدت محافظة عفيف خلال انطلاق المرحلة الأولى للانتخابات البلدية تواضعاً في الإقبال، طالب مواطنون بتيسير شروط قيد الأسماء في الانتخابات، مشيرين إلى وجود مشكلة في «تصديق عقد الإيجار الذي يعتبر شرطا أساسيا من شروط قيد الناخبين، إذ رفضت الشرطة والعمدة التصديق على عقد الإيجار بحكم أنها من عدم الاختصاص، وأرجعوا اختصاصها إلى الغرفة التجارية»، لافتين إلى ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات.

وكان محمد مطرب الغريب المشرف العام على مراكز الانتخابات في عفيف قد تابع سير العمل في المراكز الانتخابية، حيث تضم عفيف ثمانية مراكز، ستة منها تقع في مدينة عفيف للرجال والنساء، واثنان في «بدائع العضيان».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية