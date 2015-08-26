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بالصور.. محافظ القليوبية يكرم أسر الشهداء ومصابى الإرهاب بالمحافظة

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احتفلت محافظة القليوبية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم بحضور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، حيث تم تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة فى الاحتفال، الذى أقيم بقصر ثقافة بنها، حيث تم تكريم 5 أسر لشهداء القوات المسلحة و5 من مصابى العمليات الحربية و5 أسر من شهداء الشرطة، وذلك تقديرا لشهداء هذه الأسر لما قدموه لهذا الوطن فى سبيل الحفاظ على أرضه وأبنائه.

وأكد المحافظ أن المعركة بين الإرهاب والجيش والأمن أصبحت معركة بقاء وطن، موضحا أن أبطال القوات المسلحة أثبتوا جدارتهم بتلك المعركة والدليل هو السيطرة على الأوضاع وسقوط عدد كبير من الخلايا الإرهابية وإحباط عددا من العمليات الإرهابية.

وأكد المحافظ أن ماحققه رجال الجيش المصرى والشرطة محل فخر واعتزاز وتقدير لجميع المصريين، مشيرا إلى أن المواجهات التى تدور فى مواجهة الإرهاب تعد دفاعا ليس عن فقط بل الأمة العربية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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