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الرياض تستقبل 7568 ناخباً في 354 مركزاً انتخابياً

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الرياض تستقبل 7568 ناخباً في 354 مركزاً انتخابياً الرياض تستقبل 7568 ناخباً في 354 مركزاً انتخابياً

    استقبلت مراكز الانتخابات البلدية بمنطقة الرياض في اليوم الرابع من انطلاقة الحملة الانتخابية البلدية في دورتها الثالثة 2655 ناخباً وناخبة.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين "رجال ونساء" بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومدنها ومراكزها والذين قيدوا في سجلات الناخبين حتى الآن (7568) ناخباً وناخبة.

واستقبلت امس مراكز الرجال في العاصمة الرياض (123) ناخباً، فيما استقبلت مراكز النساء (32) ناخبة. وسجلت بقية منطقة الرياض ومدنها ومراكزها وقراها (2284) ناخباً و(216) ناخبة.

وقد تم تسجيل كافة بيانات الناخبين والناخبات في قاعدة بيانات من خلال نظام إلكتروني مطور لمتابعة سير العملية الانتخابية بمنطقة الرياض ومحافظاتها بشكل مباشر.

ووقف كل عضو وعضوة من اللجنة المحلية للانتخابات في منطقة الرياض داخل 354 مركزاً انتخابياً على عملية مراحل قيد الناخبين والناخبات للتأكد من الشروط الواجب توافرها بالناخبين ولتوفير كافة السبل المتاحة لراحتهم أثناء مشاركتهم في سير العملية الانتخابية.

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