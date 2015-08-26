مسابقة المهرجان

يقدم المهرجان مسابقة يومية عبارة عن عشرة أسئلة تنشر في الرسالة التي تصدرها جريدة "الرياض" عن المهرجان ويتم إرسال الإجابات بعد نهاية المسابقة إلى الإيميل (ralghada@gmail.com) موضحا فيها الاسم الثلاثي ورقم الاتصال، وستشكل لجنة لاختيار عشرة فائزين تقدم للخمسة الأوائل منهم جوائز نقدية وللبقية جوائز عينيه، وستعلن الأسماء الفائزة في الرسالة الأخيرة.

السؤال الثاني: اذكر خمسة من أنواع من التمور التي تجلب إلى سوق تمور عنيزة؟