مسابقة المهرجان

صورة من المهرجان
يقدم المهرجان مسابقة يومية عبارة عن عشرة أسئلة تنشر في الرسالة التي تصدرها جريدة "الرياض" عن المهرجان ويتم إرسال الإجابات بعد نهاية المسابقة إلى الإيميل (ralghada@gmail.com) موضحا فيها الاسم الثلاثي ورقم الاتصال، وستشكل لجنة لاختيار عشرة فائزين تقدم للخمسة الأوائل منهم جوائز نقدية وللبقية جوائز عينيه، وستعلن الأسماء الفائزة في الرسالة الأخيرة.
السؤال الثاني: اذكر خمسة من أنواع من التمور التي تجلب إلى سوق تمور عنيزة؟
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