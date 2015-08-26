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إنشاء 120 وحدة سكنية بمركز "بلاط" بالوادى الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه

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إنشاء 120 وحدة سكنية بمركز "بلاط" بالوادى الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه إنشاء 120 وحدة سكنية بمركز "بلاط" بالوادى الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه
قال المهندس صابر صقر، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، إن المديرية قد انتهت من أعمال مشروع الإسكان الاجتماعى بمركز بلاط لإنشاء 120 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه فى إطار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، وجار تنفيذ اعمال توصيل المرافق والصرف الصحى للوحدات السكنية بتكلفة 850 ألف جنيه.

وأضاف "صقر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن رئاسة المركز قد انتهت أيضا من إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية تنيدة بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، حيث تمت زيادة توسعة المحطة وصيانة الوسط الترشيحى، وإضافة فلاتر جديدة للمحطة وتركيب مواتير رفع قدرة 125 ك.ف.أمبير بهدف رفع كفاءة المحطة لتقديم أفضل خدماتها لأهالى القرية.


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