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إزالة 800 طن من حطام السفن الغارقة بميناء الإسكندرية

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إزالة 800 طن من حطام السفن الغارقة بميناء الإسكندرية إزالة 800 طن من حطام السفن الغارقة بميناء الإسكندرية
أعلن اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة موانئ الإسكندرية، الانتهاء من إزالة حوالى 800 طن من حطام السفن الغارقة بالميناء، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن هيئة الميناء بدأت فى تقطيع وإزالة حطام 10 سفن من إجمالى 20 سفينة غارقة بالميناء معروف ملاكها، وأنه متوقع الانتهاء من رفع حطام السفن الـ10 بالكامل قبل نهاية العام الجارى.

أضاف رئيس ميناء الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن 7 شركات مقاولات تقوم بتقطيع ورفع حطام 10 سفن غارقة على نفقة ملاكها، وأنها انتهت حاليا من إزالة الجزء العلوى بالكامل من سفينتين، مشيرا إلى أن عملية انتشال السفن الغارقة تجرى بالتنسيق مع القوات البحرية والأجهزة الأمنية السيادية بالدولة وإدارة الجمارك.


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