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وزيرة التطوير الحضرى: اشهد بأنى لم أر الإسكندرية بهذه النظافة منذ سنوات

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وزيرة التطوير الحضرى: اشهد بأنى لم أر الإسكندرية بهذه النظافة منذ سنوات وزيرة التطوير الحضرى: اشهد بأنى لم أر الإسكندرية بهذه النظافة منذ سنوات
أشادت الدكتورة ليلى إسكندر ، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بنظافة محافظة الإسكندرية وقالت "أشهد بأنى لم أر الإسكندرية بهذه النظافة منذ سنوات".

كما أشادت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش زيارتها للإسكندرية الثلاثاء بأداء هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، فيما يتعلق بملف النظافة ورفع القمامة من الشوارع.

وقالت الوزيرة: "هناك انتقادات لتراكم القمامة بالشوارع وبالنظر الى توافد أكثر من 2 مليون مصطاف والتحول فى ظل منظومة النظافة الجديدة فإن مستوى النظافة بالإسكندرية جيد وإنجاز يرجع إلى الشعب والأجهزة الحكومية والمحافظ".

وتوقعت وزيرة التطوير الحضرى نجاح منظومة الفصل من المنبع خلال 6 أشهر من تطبيقها، وقالت "لدى إيمان كبير بشعب الإسكندرية ليكون رائدا وسط محافظات فى إنجاح المنظومة الجديدة".


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