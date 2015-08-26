صحيفة روسية: "قمة سرية" لزعماء عرب بموسكو لمناقشة مواجهة الإرهاب بالمنطقة

قالت وسائل الإعلام الروسية أن زعماء الدول العربية الذين تقابلوا فى موسكو أمس، الثلاثاء، قاموا بعقد "قمة سرية" لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط، وشارك فى الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين رفيعى المستوى فى المنطقة.

وأضافت صحيفة "فزجلياد" الروسية أن المفاوضات تناولت الأزمة فى سوريا، والإرهاب الذى يتمثل فى تنظيم "داعش" الإرهابى وتوحيد جهود روسيا ومصر والأردن والامارات فى مكافحة هذا الإرهاب.

وأشارت الصحيفة الروسية الى أن القمة السرية عقدت فى الوقت المناسب حيث أن الخلافة التى تحلم بها "داعش" تهدد جميع دول الخليج.