شاب يقتل شقيقته بدار السلام لتغيبها عن المنزل وينتظر الشرطة بجوار جثمانها

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة، منذ قليل، جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة على يد شقيقها، بعد أن سدد لها طعنه من سلاح أبيض فى الشارع وسط ذهول المواطنين، بسبب تغيبها عن منزل أسرتها، وظل إلى جوار الجثة حتى جاءت الشرطة.

تفاصيل تلك الجريمة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من أهالى منطقة دار السلام بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على فتاة وسط الشارع وتسديد طعنة نافذة لها سقطت على إثرها وسط بركة من الدماء، وظل المتهم يجلس جوارها.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتمكنوا من ضبط المتهم الذى كان يجلس جوار الجثة، وتبين أن المجنى عليها توفيت متأثرة بإصابتها إثر تسديد طعنة نافذة بالصدر باستخدام مطواة، وتم نقل الجثة إلى أقرب مستشفى واقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.

وبمواجهته، اعترف المتهم أن المجنى عليها شقيقته وأنها كانت متغيبة عن المنزل منذ فترة وفور علمه بعودتها ووجودها بالمنطقة أسرع إليها وسدد لها طعنة نافذة بسبب سوء سلوكها وهروبها من منزلهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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