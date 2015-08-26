بالفيديو.. داعية سلفى: قلبى كاد يتمزق بعد سماعى أغنية "ما بلاش" لحماقى

قال الداعية السلفى أسامة القوصي، إن ابنه أرسل له أغنية المطرب محمد حماقي "مابلاش"، ليعبر له عن شوقه إليه، وليحثه بأن يحنو عليه، لأنه يعيش بعيدا عنه بسبب واقعة الانفصال عن والدته، مضيفا: "سمعت الأغنية ووقعت منى موقعا، وكاد قلبى أن يتمزق ودموعى أن تنزل".

وأضاف "القوصى"، فى مداخلته الهاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الثلاثاء،:"أنا من المشايخ الداعمين للفن الراقى، والمحاربين للفن الهابط، فأنا أحضر حفلات بدار الأوبرا، بدعوات خاصة من الدكتورة إيناس عبد الدايم لأنها صديقة".

وأوضح أن سماع الموسيقى حلال، مشيرا إلى أنه كان فى الفترة من الـ 30 إلى الـ 50 من عمره قطبيا وتحول لسلفى معتدل وعقلانى، لافتا إلى انه قبل ذلك كان يعزف على آلة الكامنجا.