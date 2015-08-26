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بالفيديو - فالنسيا يخسر من موناكو ويتأهل لدور مجموعات دوري الأبطال

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بالفيديو - فالنسيا يخسر من موناكو ويتأهل لدور مجموعات دوري الأبطال بالفيديو - فالنسيا يخسر من موناكو ويتأهل لدور مجموعات دوري الأبطال

(إفي): خسر فالنسيا الإسباني يوم الثلاثاء من مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين لواحد بإياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في المباراة التي احتضنها ملعب لويس الثاني.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن فالنسيا تأهل لدور المجموعات لأنه كان فاز ذهابا على ملعب الميستايا بثلاثة أهداف لواحد.

لم تكد تمر دقيقتان على بداية المباراة حتى تمكن حارس موناكو دانييل سوباسيتش من إنقاذ مرماه من الهدف الأول بعد التصدي لكرة خطيرة من شكوردان مصطفي.

وتمكن فالنسيا من التقدم عبر ثاني هجمة لهم في المباراة (ق4) بواسطة المهاجم ألفارو نيجريدو الذي انطلق بين مدافعين وأسقط الكرة بشكل خادع وجميل من فوق الحارس لتعانق الشباك.

لم يهدأ فالنسيا عقب التسجيل حيث حاول مضاعفة النتيجة في ظل النشاط الواضح للاعبيه حيث مرر خوسيه لويس جايا كرة ماكرة لنيجريدو الذي حولها لتسديدة خطيرة فوق العارضة (ق10).

تمكن موناكو في غفلة من لاعبي فالنسيا من إدراك التعادل بواسطة أندريا رادجي بعد عرضية تبعها خروج خاطىء من الحارس الأسترالي ماثيو راين ليفشل الدفاع في تشتيتها لتصل للاعب الإيطالي الذي سددها إلى داخل الشباك (ق17).

كاد الظهير الأيمن لموناكو، البرازيلي فابينيو يهز الشباك (ق44) عقب انطلاقة تبعتها تسديدة أرضية مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني حاول موناكو الضغط من أجل إحراز هدف التقدم حيث ظهر أكثر نشاطا من فالنسيا ولكنه لم ينجح في صناعة خطورة حقيقية.

جاء التهديد الأول لفالنسيا في الشوط الثاني (ق56) من ركلة حرة سددها داني باريخو ولكن سوباسيتش تمكن من الإمساك بالكرة.

تمكن موناكو من إضافة الهدف الثاني من ركلة حرة فشل ريان في التصدي لها بنجاح لتصل لإلدرسون الذي أودعها الشباك (ق75).

كاد النادي الفرنسي يقلب الطاولة ويدفع المباراة لوقت إضافي (ق83) بعد تسديدة قوية من ليمار أبعدها الحارس الأسترالي بصعوبة.

تمر الدقائق المتبقية وسط محاولات من موناكو لإضافة هدف أخر ودفع المباراة لوقت إضافي ولكن سعيه باء بالفشل على الرغم من احتساب ست دقائق وقت بدل ضائع ليتأهل فالنسيا لدور المجموعات بدوري الأبطال.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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