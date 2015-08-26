أستون فيلا يطلب لييتش وجيرفينيو من روما

طلب أستون فيلا التعاقد مع أدم لييتش وجيرفينيو ثنائي روما بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأوروبية اليوم الثلاثاء.

أستون فيلا يرغب في ضم لييتش بحسب ما أكدته شبكة سكاي سبورتس البريطانية ذات المصداقية العالية في إنجلترا.

أما صحيفة كوريرو ديللو سبورت الإيطالية فقد ذكرت أن أستون فيلا يرغب أيضا في التعاقد مع نجم ارسنال الأسبق جيرفينيو.

وكان روما - الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح – قد استهل موسمه بالتعادل مع هيلاس فيرونا.

روما بحسب التقارير الأوروبية يرفض رحيل جيرفينيو، في حين أنه لا يمانع التفاوض مع أستون فيلا بشأن لييتش صاحب الـ23 عاما.