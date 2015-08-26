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تقرير: روما يستفيد من خسارة بازل في دوري أبطال أوروبا

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تقرير: روما يستفيد من خسارة بازل في دوري أبطال أوروبا تقرير: روما يستفيد من خسارة بازل في دوري أبطال أوروبا

روما تحسن مركزه من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

حدث ذلك بعدما ودع بازل دوري أبطال أوروبا من دوره التمهيدي أمام مكابي تل أبيب بفارق الأهداف بعد نهاية المباراتين بنتيجة 3-3.

وترشح لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا مكابي وديانمو زغرب ومالمو السويدي وفالنسيا الإسباني وشاختار دونستك الأوكراني.

الآن روما تحسن وضعه بدلا من أن يصبح فئة رابعة بسبب وجود بازل الذي كان سيترشح كفئة ثالثة.

وكان محمد صلاح النجم المصري الدولي قد انضم لصفوف روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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