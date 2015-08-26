ليفربول يخسر السباق .. لاعب ريال مدريد على أعتاب سوسيداد

(إفي): يعود أسير إياراميندي مجددا إلى ريال سوسيداد الإسباني بعد توصله يوم الثلاثاء إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال اللاعب مقابل 17 مليون يورو، حسبما أكدت مصادر من النادي المدريدي لوكالة (إفي).

وكان ريال سوسيداد ورئيسه خوكين أبريباي قد وضعا أعينهما على لاعب الوسط الإسباني، بعد عودة كاسيميرو إلى ريال مدريد ووصول الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

كان ريال مدريد قد دفع 39 مليون يورو تقريبا لريال سوسيداد في يوليو 2013 للحصول على خدمات إياراميندي الذي لم يتمكن من إثبات جدارته بارتداء قميص الميرينجي.

وأصبحت عودة إياراميندي إلى فريقه الأصلي رغبة جميع الأطراف في عملية إعارة مع بيع إجباري في نهاية أول موسم من التعاقد، مقابل 17 مليون يورو، وسيعلن الناديان عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.