دوري الأبطال .. سيلتك يخرج وشاختار جاهز لدور المجموعات

(إفي): تأهل مالمو السويدي يوم الثلاثاء إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه في إياب الدور المؤهل لهذه المرحلة على ضيفه سيلتك الاسكتلندي بهدفين نظيفين.

وجاء هدفا المباراة بواقع هدف في كل شوط حيث افتتح ماركوس روزنبرج التسجيل (ق23)، ثم سجل لاعب سيلتك ديدريك بوياتا هدفا ذاتيا في مرماه (ق54).

ويدفع سيلتيك بهذه الطريقة ثمن فوزه غير المطمئن على مالمو في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على مالمو بثلاثة أهداف لاثنين.

وأثبت فريق دينامو زغرب الكرواتي أحقيته بالتأهل بعد تغلبه على ضيفه سكينديربيو الألباني 4-1 في مباراة الإياب من الدور التمهيدي الفاصل.

كان دينامو زغرب البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه الجزائري العربي هلال سوداني (ق9)، قبل أن يرد سكينديربيو سريعا بهدف التعادل بعدها بدقيقة بفضل لاعب وسطه إسكردينيا (ق10).

ويضع البوسني أرمين هودزيتش فريقه الكرواتي مرة أخرى في المقدمة بهدف أحرزه (ق15)، لينتهي الشوط الأول بتقدم دينامو زغرب 2-1.

وفي بداية الشوط الثاني يتعرض البرتغالي جونكالو جوزيه جونكالفيس للطرد بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل دينامو زغرب المباراة بـ10 لاعبين.

رغم ذلك، يضيف الفرنسي جيريمي ترافيل الهدف الثالث لدينامو زغرب (ق55)، قبل أن يحرز العربي هلال سوداني الهدف الثاني له والرابع لفريقه (ق80).

بالتالي يفوز دينامو زغرب بمجموع المباراتين 6-2 ، بعد أن فاز في مباراة الذهاب 2-1 ، ويحجز تذكرة المرور إلى دور المجموعات في الشامبيونز ليج.

أما شاختار دونيتسك فقد حسم التأهل إلى دور المجموعات بتعادله خارج قواعده مع رابيد فيينا بهدفين لمثليهما.

حملت ثنائية شاختار توقيع مارلوس (ق10) وأوليكساندر غلادكي (ق27) بينما سجل هدفي رابيد فيينا لاعباه لويس شاوب (ق13) وستيفن هوفمان (ق22).