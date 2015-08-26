مختصون لـ«الرياض»: الاقتصاد السعودي «قوي».. وسوق الأسهم سيعود لمستواه الطبيعي قريباً

توقع مختصون اقتصاديون بأن يستعيد سوق الأسهم مستواه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، نتيجة قدرة الاقتصاد المحلي على تجاوز الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، نتيجة استمرار الأزمة الماليّة في الصين وتراجع سعر اليوان الصيني، إلى جانب الضغط المستمر على أسعار البترول في المقام الأول بالإضافة إلى السلع الأساسية، وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن سوق الاسهم لا يعكس واقع الاقتصاد السعودي، وأنه يعتبر الأسرع تأثراً بالأحداث العالمية.

وقال المحلل الاقتصادي بدر البلوي، إن الاقتصاد السعودي قوي بما يكفي لتلقي صدمات انخفاض النفط بسبب وجود احتياطيات ضخمة بنيت طوال العقد الماضي، إضافة إلى مستوى الديون المنخفضة في المملكة، ما يمنحها مرونة مالية كبيرة ستساعدها حتى لو بقيت أسعار النفط منخفضة عند مستوياتها الحالية لعدة سنوات.

وبيّن البلوي أن ما أقلق المتعاملون خلال الفترة القصيرة الماضية هو إصدار المملكة لسندات دين، مبيناً أن ذلك أمرا طبيعيا في ظل استمرار سياسة المملكة بالإنفاق الحكومي وبقاء أسعار النفط منخفضه، لافتا إلى أن خيار الخلط بين سحب جزئي من الاحتياطي وإصدار سندات أمر جيد لمواجهة عجز الميزانية، متوقعاً أن يبلغ إجمالي السندات المصدرة من الدولة خلال العام الحالي ما يقارب 115 مليار ريال وبهذا يصل الدين الحكومي 6.4% "حسب موديز" وهذا المعدل يعد منخفضا جدا.

وأشار إلى أنه في الأسواق المالية هناك أكثر من عامل يلعب دورا في تسعير الشركات" على الأقل في المدى القصير" موضحاً أن المتعاملين يحللون جميع المعطيات على المستوى المحلي والدولي، مضيفاً أنه خارجيا بدأت تظهر بوادر ضعف اقتصادي وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار في أسواق المال عالمياً، وأن المملكة جزء من هذه الاقتصاديات، مشيراً إلى أن ردة الفعل في السوق السعودي كانت أعنف وأقوى مما ينبغي في ظل المعطيات الحالية، وقد يكون هذا لعامل سيطرة الأفراد حيث يشكلون نسبة 86% من حجم التعاملات بالسوق "إلى جانب حالة الخوف والهلع التي أصابت السوق، مؤكداً أنه لا تزال الجهود قائمة في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال الى انخفاض حدة تقلبات السوق على المدى المتوسط والقصير ويخفف من العامل النفسي الذي لا يزال يتغلب على الأفراد.

وحول الانخفاضات في الاسهم، أوضح أن السبب الرئيسي وراء ذلك أو الخصم المرتفع الذي تم على أسعار الأسهم هو تخوف السوق المالية واحتسابه لأزمة عالمية، بحيث يعتقد المتعاملون أنها شبيهة بأزمة "النمور الآسيوية" ويأتي هذا بعد أن قامت الصين "ثاني أكبر اقتصاد بالعالم أكبر مستهلك للطاقة" بخفض عملتها أكثر من مرة على التوالي وهو ما أثار الشكوك حول قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على معدلات النمو.

بدوره أكد المحلل الاقتصادي د. محمد العجلان، أن وضع الاقتصاد المحلي مازال مطمئناً حتى اللحظة، وأن الاضرار جاءت فقط في الايرادات، لكن المملكة تتميز بكونها تتمتع بمستوى منخفض في الدين العام مقارنة بدول أخرى، إلى جانب وجود الاحتياطات الضخمة، مضيفاً أن الاقتصاد لديه قدرة تحمل الانخفاضات في أسعار النفط على المستوى المتوسط، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من الانخفاض، إلا أن هناك دولا صناعية كبرى تستفيد من النفط في تسريع عملية الصناعات لديها، وبالتالي يكون هناك احتمالية عودة دائرة العملية الاقتصادية خلال الاعوام المقبلة.

وأفاد العجلان أن سوق الاسهم لا يعكس واقع الاقتصاد السعودي، ولا يمكن الحكم بانهياره بسبب نزول السوق في الجلسات الماضية، موضحاً أن أسواق المال تعتبر أسرع الاسواق تأثراً بالأحداث العالمية، مشيراً إلى أن نزول الاسهم أمراً طبيعياً نتيجة تدافع المضاربين على البيع، بسبب العامل النفسي والتخوف لديهم، مطالباً بوضع قوانين وإجراءات تؤدي إلى ضبط السوق خصوصا في عمليات تسييل المحافظ من قبل البنوك.