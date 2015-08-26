الصندوق الصناعي يعتمد قروضاً بقيمة 1.1 مليار ريال لـ19 مشروعاً

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي اجتماعه برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث اعتمد المجلس تقديم ستة قروض صناعية بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال وذلك للمساهمة في إقامة خمسة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة مشروع صناعي قائم بلغ إجمالي استثماراتها ما يزيد على 2.4 مليار ريال.

وأوضح مدير عام الصندوق عبدالكريم النافع أن القروض المعتمدة شملت قرضين للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات الكيميائية بمدينة ينبع الصناعية بلغت قيمة قروضهما 865 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تبلغ 1.8 مليار ريال، أحدهما بقيمة 818 مليون ريال لإنتاج إسفنج التيتانيوم، والآخر بقيمة 47 مليون ريال لإنتاج كبريتات البوتاسيوم التي تستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة. كما اعتمد المجلس قرضين في قطاع الصناعات الهندسية قيمتهما حوالي 184 مليون ريال وبإجمالي استثمارات بلغت حوالي 437 مليون ريال، حيث قدم أحد القرضين والبالغ قيمته 152 مليون ريال لتمويل توسعة مصنع قائم بمدينة الدمام لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة، بينما قدم القرض الآخر وقيمته حوالي 32 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع بمدينة جدة لإنتاج شرائح وخلايا الطاقة الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء.

كما اعتمد المجلس قرضين آخرين لإقامة مشروعين جديدين أحدهما في قطاع صناعة مواد البناء والآخر في قطاع الصناعات الأخرى، حيث تم اعتماد القرض الأول والبالغ قيمته 62 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تصل إلى 145 مليون ريال لتمويل مشروع صناعي في المدينة الصناعية بضرماء لإنتاج الطوب الأحمر، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته 37 مليون ريال لبناء وتطوير مجمع صناعي في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض باستثمارات بلغت حوال 77 مليون ريال لتوفير 72 مصنعاً جاهزاً.

إلى جانب ذلك اعتمدت اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الشهرين الماضيين تقديم 13 قرضاً صناعياً لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 173 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تربو على 335 مليون ريال، وقد توزعت هذه المشروعات في عدد من مدن ومناطق المملكة جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها، الرس، بحرة، الرياض، وادي الدواسر، المجمعة، وبهذا يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق 19 قرضاً صناعياً بإجمالي قروض بلغت 1.3 مليار ريال وإجمالي استثمارات بلغت قيمتها حوالي 2.8 مليار ريال.

وتسعى إدارة الصندوق إلى مواصلة تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي وذلك من خلال تكثيف المساندة المستمرة للمستثمرين في هذا القطاع وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمالية والتسويقية بالإضافة إلى تقديم التمويل من خلال سياسة الإقراض المعتمدة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز مع الحفاظ على المهنية العالية في تقويم المشروعات المتقدمة للاقتراض من الصندوق.