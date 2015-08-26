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انتهت - بازل 0-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

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انتهت - بازل 0-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا انتهت - بازل 0-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

يشارك محمد النني لاعب وسط بازل من البداية مع فريقه أمام مكابي تل أبيب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

مكابي تل أبيب يستضيف بازل في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب في سويسرا بالتعادل 2-2 وصنع لاعب المقاولون السابق هدفا في اللقاء.

وجدير بالذكر إن بازل نجح في الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات بعد تخطي عقبة ليخ بوزنان البولندي في المرحلة الثالثة من التصفيات ليصل إلى المرحلة النهائية.

ويحجز الفائز من مواجهة بازل ومكابي تل أبيب مقعدا في مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن تحدد القرعة في أي مجموعة ومع أي فرق سيكون.

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