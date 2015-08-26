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المحمدي قد يعود للدوري الإنجليزي عبر بوابة واتفورد أو وست بروم أو إيفرتون

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المحمدي قد يعود للدوري الإنجليزي عبر بوابة واتفورد أو وست بروم أو إيفرتون المحمدي قد يعود للدوري الإنجليزي عبر بوابة واتفورد أو وست بروم أو إيفرتون

قد يعود أحمد المحمدي جناح هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الثلاثاء المقبل.

وأشارت صحيفة يوركشاير بوست إلى أن إدارة واتفورد ستحاول التعاقد مع المحمدي الذي يصل سعره إلى 3 ملايين جنيه استرليني.

وأوضحت أن النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي سيواجه منافسة من إيفرتون ووست بروميتش ألبيون نحو التعاقد مع لاعب منتخب .

المحمدي البالغ من العمر 27 عاما يلعب بصفة مستمرة مع النمور منذ انتقاله للفريق قادما من سندرلاند في 2012.

المحمدي يشارك في تقدم هال سيتي بكابيتال وان

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فيديو اليوم السابع

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