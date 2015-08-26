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وزارة الصحة الأردنية تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وزارة الصحة الأردنية تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس الثلاثاء عن تسجيل إصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف باسم كورونا لدى أردنى فى السيتينات من العمر، يعمل بالسعودية ودخل الأردن مؤخرا.

وأفاد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية فى الوزارة بشير القصير، فى بيان أصدرته الوزارة أمس، بأن المريض راجع أحد المستشفيات الخاصة فى عمان وهو يخضع حاليا للعلاج واصفا حالته بـ"الحرجة".

وقال إن الوزارة اكتشفت الإصابة من خلال رصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، مشيرا إلى أن المصاب كان يعانى من ضيق شديد فى التنفس وسعال مع وجود تجمع سوائل في الغشاء المحيط بالرئتين وارتفاع فى درجة الحرارة.
>وبدوره أوضح مدير الأمراض السارية محمد العبدللات أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس الكورونا فى المملكة يبلغ 13 إصابة "اثنتان تم تسجيلهما فى العام 2012 و10 إصابات 2014 إضافة إلى هذه الإصابة الأخيرة فيما توفى منها 6 حالات".
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