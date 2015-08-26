يسأل قارئ، هل تسبب الهواتف المحمولة سرطان المخ كما نشرت بعض الأبحاث الطبية، وإذا كانت الإجابة بالنفى، فما هى الأضرار التى تسببها؟

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة بنها، مشيرًا إلى أنه لا توجد أبحاث علمية مؤكدة تشير إلى أن الهواتف المحمولة تسبب الإصابة بسرطان المخ، بل على العكس تمامًا، فيوجد بحث علمى مؤكد نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا يشير إلى أن الموبايلات لا تسبب الأورام، كما توجد الكثير من التقارير التى يتم تحديثها سنويًا تؤكد ذلك أيضًا.

أما بخصوص الأمراض التى قد يسببها الموبايل، أشار أستاذ جراحة المخ والأعصاب إلى أن الإفراط فى استخدم الهواتف الذكية يصيب جسم الإنسان بالضرر، ويعرضه للإصابة بالقلق والتوتر والضغوط النفسية، كما أن إجراء المكالمات الصوتية لساعات طويلة قد يصيب الشخص باضطرابات فى السمع ومشاكل بالأعصاب .

ومن المشاكل الأخرى التى تصيب مدمنى استخدام الهواتف المحمولة، ضعف التركيز وضعف التواصل الاجتماعى بين الأشخاص، مشددًا فى الوقت نفسه أن تلك الأضرار ليست ناجمة عن الإشعاعات الصادرة من أجهزة الموبايلات ولكنها تحدث بسبب الإسراف فى استخدامه.

وللحد من أضرار الموبايل يجب إجراء المكالمات الصوتية باستخدام الهاند فرى وتفعيل وضع الطيران أثناء النوم وإبعاد الموبايل عن المكان الذى ستنام فيه.