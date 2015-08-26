حاكم الشارقة يوجه بإنشاء 3 مداخل ومخارج لمنطقة الدفين

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات، بتخصيص 3 مداخل ومخارج جديدة لمنطقة الدفين، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من وجود مدخل واحد فقط، حيث إن المنطقة في توسع مستمر.

جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات من الشارقة، مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مدير الإذاعة.

وأفاد المهندس خالد بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة، بأن منطقة الدفين روعي في تخطيطها الجديد، إنشاء 3 مداخل ومخارج رئيسة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن المدخل الأول من خلال طريق الإمارات، وهذا المدخل سيكون الرئيس، ويصب أيضاً في منطقة الرحمانية، بينما المدخل الثاني فهو المدخل الموجود حالياً، وهو غير ممهد، وسيتم عليه بعض التعديلات، أما المدخل والمخرج الثالث، سيكون عن طريق الشارقة – الذيد (المطار) عند الجسر السادس من اتجاه اليمين.

وأوضح المهندس بن بطي، أن وجود المجمع السكني الجديد المزمع إقامته في المنطقة، تم الاعتناء بالشبكة الطرقية له، والتي ستتوفر فيها كافة المواصفات العالمية للطرق، وذلك تسهيلاً على المواطنين الذي يخططون لبناء مساكنهم في هذه المنطقة، مشيراً إلى أنه قريباً جداً، سيتم التواصل مع جهة متخصصة لتنفيذ هذه المداخل والمخارج، وذلك لبدء عملية التنفيذ، على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وكان المواطن سعيد من قاطني منطقة الدفين، قد توجه بشكواه، والتي تفيد بأن هناك مدخلاً ومخرجاً واحداً لمنطقة الدفين، وهذا الطريق غير ممهد، وطالب بإنشاء أكثر من مخرج لهذه المنطقة، وجاءت الاستجابة سريعة من صاحب السمو حاكم الشارقة.