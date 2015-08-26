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شيخة الزعابي: يكفينا فخر الشهادة في حب الوطن

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شيخة الزعابي: يكفينا فخر الشهادة في حب الوطن شيخة الزعابي: يكفينا فخر الشهادة في حب الوطن

قالت شيخة الزعابي والدة شهيد الواجب سيف، إن مشاعر الانتماء والولاء جعلت سيف حريصاً على الالتحاق بالقوات المسلحة عام 2006، ليصبح ملازم أول طيار، وإن استشهاده يشعرنا بالفخر رغم صعوبة فراقه، وعزاؤنا بمنزلته العالية عند الله تعالى، وفخر الشهادة في حب الوطن.

وأضافت: فخورة بولدي الشهيد، ولن أطمع بأكثر من ذلك، كيف وأنه شهيد عن الوطن، وشكري لرب العالمين، الذي منحني هذه المكرمة والمنزلة الرفيعة، بأن أكون أم شهيد الوطن. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأكدت أن من واجب أمهات الإمارات تربية أبنائهن على حب الوطن والقيادة.

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