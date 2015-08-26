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سيدات «طبية رأس الخيمة» يزرن أم الشهيد الشحي

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سيدات «طبية رأس الخيمة» يزرن أم الشهيد الشحي سيدات «طبية رأس الخيمة» يزرن أم الشهيد الشحي

زار وفد من موظفات منطقة رأس الخيمة الطبية أمس، أم الشهيد الإماراتي طارق الشحي بمنزلها في منطقة شعم، في لفتة تأتي استجابة لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتخصيص الثامن والعشرين من أغسطس للاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» تقديراً وتثميناً لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة.

ضم الوفد 18 من موظفات المنطقة الطبية من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الطبية والإدارية التابعة للمنطقة. وأكدت مهرة بن صراي مدير التثقيف والإعلام الصحي بالمنطقة الطبية، أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة تعتبر حافزاً لنا جميعاً لتقديم كل ما بوسعنا لفداء الوطن الغالي، موضحة أن المرأة أثبتت بشكل عام جدارتها وتميزها.

من جانبها أعربت حصة القاضي والدة الشهيد طارق الشحي عن تقديرها للمبادرة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتخصيص هذا اليوم لتسليط الضوء على المرأة ودورها في دفع عجلة التطور في الوطن.

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