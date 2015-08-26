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بالصور - كيف سيصبح تشكيل الأهلي عندما يعود رامي ربيعة

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تقدمت المفاوضات بين الأهلي وسبورتنج لشبونة بشأن عودة رامي ربيعة من جديد إلى القلعة الحمراء. فكيف يكون تشكيل الأهلي بعد عودة ربيعة؟

الأهلي أكد من قبل رغبته في استعادة مدافعه الدولي رامي ربيعة من جديد لتدعيم خط دفاع الفريق.

وعلم FilGoal.com إن المفاوضات بين الأهلي ولشبونة تطورت. واقترب ربيعة بالفعل من العودة إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

وعلى الرغم من تطور المفاوضات بين مسؤولي الأهلي ومسؤولي لشبونة إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على مبلغ الصفقة.

فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي اعتمد في أخر مباريات الأهلي وخصوصا بعد مشاركة الصفقات الجديدة على خطة ثابتة نوعا ما.

مهاجم وحيد ما بين جون أنطوي وعماد متعب وخلفه الثلاثي رمضان صبحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد مع تواجد حسام غالي وحسام عاشور في وسط الملعب.

قلبي الدفاع لم يتغيرا. سعد سمير يشارك بجوار محمد نجيب.

فكيف يكون الاختلاف إذ عاد رامي ربيعة من جديد إلى الأهلي؟

FilGoal.com يستعرض الأدوار التي يمكن لربيعة القيام بها مع الأهلي في حالة عودته إلى الفريق ومع استمرار فتحي مبروك في منصبه واعتماده على نفس خطة اللعب.

تشكيل الأهلي حال لعب رامي ربيعة كقلب دفاع

تشكيل الأهلي حال لعب رامي ربيعة كلاعب وسط دفاعي

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وبالتأكيد يبقى على مقاعد البدلاء العديد من الأسماء أمثال صالح جمعة ووليد سليمان وماليك إيفونا ومحمد حمدي زكي وأحمد الشيخ وصبري رحيل ومحمد هاني وباسم علي وعماد متعب وعمرو جمال مطروحة أمام فتحي مبروك.

ويأتي استعراض خطة الأهلي بوجود ربيعة بناء على الخطة التي ظهر بها الأهلي في أخر مباريات الفريق بكأس وكأس الكونفدرالية.

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فيديو اليوم السابع

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