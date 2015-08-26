علماء يكتشفون 9 عوامل تسبب الإصابة بالزهايمر منها ضعف المستوى الدراسى

تمكن فريق من العلماء بجامعة كاليفورنيا – سان فرانسيسكو الأمريكية من اكتشاف أسباب الإصابة بأحد أشكال مرض الخرف الشائعة للغاية، وهو مرض الزهايمر.

وأكد الباحثون أن هناك تسعة عوامل خطيرة تعتبر هى المتسبب الأول فى رفع فرص الإصابة بمرض الزهايمر، مضيفين أنه على الرغم من أنه لا يوجد علاج نهائى للزهايمر حتى الآن، إلا أن تجنب التعرض لهذه العوامل قد يحميك من الإصابة بالمرض.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل الضارة التى يجب تجنبها أو السيطرة عليها قدر الإمكان تشمل:

>- السمنة

>- ضيق الشرايين السباتية التى تغذى المخ بالدم

>- ضعف المستوى التعليمى

>- الاكتئاب

>- ارتفاع ضغط الدم

>- تدخين السجائر

>- ارتفاع مستويات الحمض الأمينى "الهموسيستين homocysteine " بالدم

>- الإصابة بمرض السكر

>- الإصابة بهشاشة العظام

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMJ Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

>