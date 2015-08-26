مميش: 196 سفينة تعبر قناة السويس فى 4 أيام بحمولة تزيد عن 11 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أن قناة السويس شهدت عبور 196 سفينة من يوم السبت حتى أمس الثلاثاء منهم 98 سفينة عبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال و98 سفينة عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت إجماليها فى الاتجاهين 11 مليونا 505 ألف طن حمولات مختلفة.

وأشار الفريق مميش إلى أن القناة الجديدة شهدت يومى السبت والأحد من الأسبوع الثالث على افتتاح قناة السويس الجديدة عبور 3 ملايين و9 آلاف طن بضائع قادمة من الجنوب ومتجهة إلى الشمال، من خلال 41 سفينة؛ 16 سفينة يوم السبت بحمولة قدرها مليون و226 ألف طن، و25 سفينة يوم الأحد بحمولة قدرها مليون و883 ألف طن، كما شهدت القناة الجديدة عبور سفينتين عملاقتين حمولة كل منها 200 ألف طن خلال اليومين الماضيين.

وعبرت السبت 16 سفينة قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و226 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت من الجنوب إلى الشمال بالقناة الجديدة هى سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MC-KINNEY MOLLER بحمولة قدرها 200 ألف طن و532 طنا قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إنجلترا.

أما القناة القديمة فقد شهدت عبور 31 سفينة بحمولة قدرها مليون و579 ألف طن وكانت أكبر سفينة قادمة من الشمال هى سفينة الحاويات البنميةMSC OSCAR بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا كما عبرت الأحد 47 سفينة، قناة السويس، بحمولة قدرها 2 مليون و996 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين منها 22 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و113 ألف طن، و25 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و883 ألف طن.

وأضاف مميش أن أكبر حمولة عبرت القناة القديمة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC ALESANDRA بحمولة قدرها 158 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARGRETHE MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى ألمانيا.

كما عبرت القناة الجديدة الاثنين هى سفينة الحاوياتMOL BELLWETHER وترفع علم هونج كونج بحمولة 110 آلاف طن قادمة من المملكة العربية السعودية ومتجهة إلى إيطاليا، وكانت قناة السويس قد شهدت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 2.1 مليون طن، وعبرت القناة من الشمال 22 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات مليون طن ومن الجنوب 31 سفينة عبرت بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.1 مليون طن، وأن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات العملاقة MSC NEW YORK التى ترفع علم بنما بحمولة 181 ألف طن وهى قادمة من البرتغال ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

أما أمس لثلاثاء، فقد شهد عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم CSCL GLOBE، ضمن قافلة الجنوب لتعبر القناة الجديدة لأول مرة بحمولة 193 ألف طن، حيث نجحت سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCL GLOBE فى العبور من قناة السويس لأول مرة فى 31/12/2014، وبإمكانها استيعاب 19 ألف حاوية ويبلغ غاطسها 16 مترًا وهى من السفن الصينية العملاقة ويبلغ طولها 400 متر وارتفاعها 75 مترا.

وشهدت قناة السويس أمس الثلاثاء عبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 3.4 مليون طن، حيث عبرت القناة من الشمال 29 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن، ومن الجنوب 26 سفينة عبرت بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن، يذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAGLEBY MAERSK بحمولة 200 ألف طن، وهى الأخرى من أضخم سفن الحاويات فى العالم، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.

موجز المحافظات.. مهاب مميش: أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس