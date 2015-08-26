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سامح عاشور: انتخابات نقابة المحامين خلال شهرين ولا نية للتأجيل

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سامح عاشور: انتخابات نقابة المحامين خلال شهرين ولا نية للتأجيل سامح عاشور: انتخابات نقابة المحامين خلال شهرين ولا نية للتأجيل
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا توجد نية لتأجيل انتخابات مجلس النقابة "نقيبا وأعضاء".

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة ملتزم بالإجراءات التى حددها قانون المحاماة بشأن الانتخابات، وهى أن تبدأ إجراءات الانتخابات وفتح باب الترشيح فى الشهرين الأخيرين من مدة مجلس النقابة القائم، أى قبل 60 يوما من انتهاء مدة المجلس.

وأشار إلى أن انتخابات النقابة ستكون خلال شهرين، وأنه سيفتح باب الترشيح ويحدد المواعيد الزمنية قريبا، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على مجلس النقابة.

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