مصادر: إرسال أوراق المتقدمين لحجز 1660 وحدة سكنية لشركات الاستعلام

كشفت مصادر مطلعة بصندوق التمويل العقارى أنه تم إرسال أسماء المواطنين الذين تقدموا لحجز 1660 وحدة سكنية التى أعلن عنها الصندوق الشهر الماضى لشركات الاستعلام، وذلك لبدء الاستعلام عنهم تمهيدا لتخصيص وحدات سكنية لهم بعد نتائج الفرز.

وأضافت المصادر أنه فور الانتهاء من الاستعلام عن المواطنين فى أماكن عملهم والتأكد من الدخل الشهرى للمتقدم، وكذلك مكان إقامته، سيتم تخصيص وحدة سكنية له مباشرة وإرسال أوراقه للبنك، مشيرة إلى أنه فى حال الانتهاء من الاستعلام عن المتقدمين وزيادة عدد المتقدمين على الوحدات سيتم إجراء قرعة عليهم.

وكانت مصادر قد أكدت أنه تم استبعاد 2500 شخص من إجمالى 4500 مواطن كانوا قد تقدمول لحجز 1600 وحدة سكنية وذلك فى 7 مدن جديدة.

وكان قد تقدم نحو 4355 مواطنًا لحجز 1660 وحدة سكنية، فى 7 مدن جديدة، وتقدم 503 مواطنين فى مدينة الشروق، لعدد 559 وحدة، و2290 متقدمًا لوحدات مدينة العبور، و755 متقدمًا لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ 27 وحدة فقط، و777 متقدمًا لوحدات مدينة الشيخ زايد بعدد 16 وحدة فقط، و18 متقدمًا لوحدات مدينة قنا الجديدة، و5 متقدمين لوحدات مدينة الصالحية الجديدة، و7 متقدمين لوحدات مدينة النوبارية الجديدة.

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