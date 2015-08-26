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غارات تركية على معاقل حزب العمال بكردستان العراق

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غارات تركية على معاقل حزب العمال بكردستان العراق غارات تركية على معاقل حزب العمال بكردستان العراق
شنت المقاتلات التركية غارات على معاقل حزب العمال الكردستانى فى جبال كارا داخل إقليم كردستان العراق، ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز بالعربية" الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة الأركان العامة التركية قد أعلنت فى وقت سابق مقتل 34 إرهابيا فى غارات شنتها ضد أهداف للمنظمة الإرهابية الانفصالية شمالى العراق.

وتشير معطيات إلى أن حصيلة قتلى الجيش والأمن التركى وحراس القرى جراء هجمات المنظمات الإرهابية فى مقدمتها "بى كا كا" خلال 48 يوما بلغت 57 قتيلا، فيما بلغ إجمالى قتلى منظمة "بى كا كا" 814 إرهابيا خلال العمليات التى نفذتها القوات التركية داخل البلاد وخارجها فضلا عن إصابة 450 آخرين فى عمليات خارج البلاد وما بين 250 و 300 فى عمليات جوية داخل البلاد.

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