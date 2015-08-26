الصقر يكشف: لماذا رفضت الإسماعيلي والمصري؟ السر في الزمالك وفييرا

كشف أحمد حسن المدير الفني لبتروجيت عن سبب رفضه قيادة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، واختيار الفريق البترولي في النهاية ليصبح محطته الأولى كمدرب.

وقال الصقر عبر برنامج مع شوبير: "اجتمعت مع رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود. لكنه طلب مني العمل كمدرب عام مساعد للبرازيلي هيرون ريكاردو، ثم خلافته لاحقا خلال الموسم".

وتابع "لم أشعر أنه من الجيد لي العمل مع ريكاردو وأنا أعلم أني سأحتل مكانه بعد 3 أشهر. فرفضت".

وأضاف "أما المصري فحين طلب التعاقد معي كان ذلك بعد رحيل طارق يحيى عن مقعد المدير الفني. طلبت مهلة للتفكير لكنهم أصروا على أن أتولى المهمة خلال 48 ساعة. فرفضت".

الزمالك

وأكمل "أما بتروجيت فأنا أراه ناد محترم منذ صعد للدوري الممتاز وهو يصنف كأحد الكبار. كل الفرق التي تنافس على اللقب تشعر بالقلق من مبارياته".

وأفاد "هناك أمر أخر مهم. هناك أندية تتعاقد مع نجوم بعقود تصل لملايين، ثم تتهرب وقت دفع الراتب. بتروجيت سقف عقوده منخفض لكن الراتب يوم 1 في الشهر يكون مضمونا في جيب اللاعب".

وحكى "حين كنت لاعبا في الزمالك لم يكن أحد يتقاضى مستحقاته".

وأكمل "كان اللاعب يغيب عن المران والمدرب جورفان فييرا يعجز عن معاقبته. هل ستخصم مالا من لاعب لا يتقاضى مستحقاته؟! طبعا لم يجد حلا".

وأتم "لكن بتروجيت الأمر فيه منتظم. وهذا ما جذبني فيه".