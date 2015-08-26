' الكوتش حسن ' يتحدث عن.. حلم مواجهة الأهلي وأبرز صفقات بتروجيت

في أول مباراة رسمية له كمدير فني سيلتقي أحمد حسن قائدا لبتروجيت فريقا قويا هو الأهلي ضمن نصف نهائي كأس مصر. فكيف يرى الصقر تلك المباراة؟

يجيب حسن "لم أكن أتوقع أبدا أن تكون البداية بهذه القوة أمام فريق قوي مثل الأهلي".

ثم استدرك عبر برنامج مع شوبير "لكني أنظر للأمر من المنظور الإيجابي. يمكنك أن تفوز على فريق قوي وتصل لنهائي كأس مصر وتحصد اللقب بعد مباراتين فقط".

وتابع "لو حدث ذلك. سيكون أمرا..... (ولم يكمل الجملة)".

ويرى حسن أن استعدادات بتروجيت للمباراة تسير بشكل جيد، إذ أفصح "تعاقدنا مع عدد من اللاعبين الجيدين مثل أحمد جعفر ومهاب سعيد ومحمد طارق من الشرقية وحسام حسن وكريم طارق من الجونة".

وأضاف "هناك أيضا محمد رمضان من فريق المستقبل. وكريم طارق أظن أنه لو ركز سيصبح لاعبا مهما جدا".

وأتم "هناك كذلك لاعب كان متواجدا في الدوري التركي اسمه يعقوبا. انضم للفريق وسيكون إضافة جيدة له".