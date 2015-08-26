حظك اليوم الأبراج الفلكية الأربعاء 2015/8/26

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2015/8/26

>حظك اليوم لبرج الاسد:

توقعات علماء الفلك:

صورة>يوم واعد بانفراجات كبيرة حيث تستطيع تعزيز طاقاتك وتقريب المسافة بينك وبين من حولك وتشعر أنك مزود بالحماسة وبثقة بالنفس، تتمتع بالحياة الصاخبة وتتعرف بحدسك على مشاعر الحبيب التى لم يعبر عنها بعد، تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك التى تعودت عليها، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح والسعادة.>ستندهش اليوم بالنتائج وستجنى ثمار جهودك التى بذلتها من أجل زيادة دخلك والحصول على الأرباح المالية، تستطيع اليوم أن ترتاح بعض الوقت لكى تتخلص من الضغط الذى سيطر على أعصابك طوال الفترة الماضية.

اعتمادك على حدسك اليوم قد يدفعك لكشف المؤامرات والحيل التى يدبرها لك بعضًا ممن حولك لإيقافك عن التقدم والنجاح ومنعك من الوصول إلى أهدافك التى تسعى إلى تحقيقها، ستعرف كيف تتصرف جيدًا مع هؤلاء الماكرين، ربما تضطر اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات التى تعتمد على العاطفة أكثر من المنطق لتحسين العلاقة بينكما.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/8/26

>حظك اليوم وتوقعات العام لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك:

>قد لا تتناسب رغباتك مع ما يريده بعض المقربين منك، انتبه للمظاهر وحاول أن تنسجم مع الظروف والتطورات تجنبًا لسوء التفاهم، أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتجد نفسك أكثر قربًا من الشريك وتلبى كل رغباته بدون تردد، أنت حساس جدًا وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على حالتك النفسية.>تتمتع فى هذه الفترة بالقوة والاستقرار، ويلجأ إليك بعض الأشخاص من أجل المساعدة والدعم، حاول ألا تخذلهم واستخدم طاقتك ونشاطك فى مساعدة الآخرين، حيث إنهم سيردون الجميل بالتأكيد فى الأوقات المقبلة التى تحتاج فيها إلى مساعدة، لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تمتلك القوة اللازمة لتحقيقها.

كنت تبحث خلال الفترة الماضية عن بعض المفاهيم الفلسفية الغامضة ولم تعثر عليها، ولكن اليوم ستعثر على ما تريد بكل سهولة، عليك أن تدونها حتى تستطيع الرجوع إليها وقت الحاجة، استغل وقتك اليوم فى شىء مفيد كالرياضة أو القراءة، وربما تأتيك دعوة من الأصدقاء للخروج للتنزه فلا ترفضها واذهب معهم فهذا أفضل لراحتك النفسية.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/8/26

>حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك:

>تشعر اليوم بالتحرر والانطلاق والشجاعة، وتتمكن من تطوير بعض العلاقات الاجتماعية لتساعدك على الوصول إلى أهدافك وتحقيق رغباتك، ومن ناحية أخرى قد تتعرض اليوم لبعض المشكلات وسوء التفاهم مع أفراد العائلة، وتفاجئك تصرفات الشريك التى لا تساعد على إيجاد الحلول، بإمكانك التغلب على جميع المشكلات الصحية وزيادة نشاطك من خلال ممارسة رياضتك المفضلة.>ستصبح صداقاتك أكثر عمقًا فى الفترة المقبلة وستسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى، فى وسط المجموعات التى تنتمى إليها بالأخص، ستقوم ببعض الأنشطة الحيوية والإيجابية وستقودك بسرعة مذهلة إلى تحقيق هدفك الذى طالما سعيت له، يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه فلن تستطيع تغيير النفوس حتى لو تمكنت من تغيير المظهر الخارجى.

تبعث هذه الفترة على التفاؤل وتشعر فيها بالاستقرار، توقع اليوم حدوث بعض التغيرات الطفيفة على الصعيد المادى، فربما يرد لك شخص ما مبلغًا من المال كان قد اقترضه منك منذ فترة طويلة، ستقوم على الفور بشراء بعض الأغراض التى أجلت شراءها لحين حصولك على مبلغ من المال.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/8/26

>حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك:

>تنتابك اليوم حالة من العصبية قد تسبب لك بعض المناوشات بينك وبين أحد الزملاء فى مجال العمل، احرص على الاعتذار له وتوضيح سوء التفاهم لاستعادة العلاقة الطيبة بينكما، تميل إلى إحداث تغيير جذرى فى المظهر والأزياء الخاصة بك بعد شعورك بالملل من الروتين اليومى، احرص على ألا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك، فقد يسبب لك الاضطرابات الشديدة والشعور بعدم الارتياح.>تبدو فى هذه الفترة جذابًا ومتألقًا للغاية، وربما تتمكن من مقابلة الحبيب الذى تبحث عنه منذ سنوات طويلة، احرص على استغلال الوقت فى وضع بعض الخطط التى تساعدك على الاقتراب من هذا الشخص، فالشعور بالاهتمام والحب هو كل ما تحتاج إليه حاليًا حيث إن الفترة الماضية كانت صعبة جدًا على الصعيد العاطفى.

مع مرور الوقت أصبحت الحياة مملة للغاية، لديك أفكار وخطط جديدة تطالبك بالتنفيذ، فلا تؤجل الأمر أكثر من ذلك، انطلق لتنفيذ تلك الخطط لتعود عليك بالربح والرخاء، تحدث عن أفكارك مع من حولك واعتمد على طاقم عمل نشيط يمنحك الدعم الذى تحتاجه ويساعدك فى الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/8/26

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/8/26

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك:

>تتكلم اليوم بطلاقة وتحسن مقاربة الآخرين والتحضير لحلف جيد ومفيد، متحررًا من القيود الماضية، منطلقًا بآمال كثيرة تسعى إلى تحقيقها، يبدو الشريك أكثر تفهما وتقربًا منك ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة فى حينها، هذا الأمر يوضح لك مدى حبه لك واهتمامه بك، تتوق هذا اليوم إلى الرحلات والسفر للأماكن المختلفة، وهذا يساعدك على الحفاظ على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة والاسترخاء.>بما أنك شخص اجتماعى، يجب عليك إصلاح العلاقات التى أهملتها فى الفترة الماضية مرة أخرى ومعاودة التواصل، ترتفع فرص إيجاد الحلول المناسبة للنزاع القائم بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد، ستمر بساعات لا تنسى من التناغم والألفة مع الشريك وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة.>تختفى المضايقات وتسعى إلى المصالحة بينك وبين زملائك فى العمل، وتسعد بسماع أخبار سعيدة جدًا عن نجاحك فى مجال العمل بفضل أفكارك الجيدة، تنجذب إلى أحد الأشخاص يؤثر فيك بما يبديه من إمارات الصداقة تجاهك، تشعر بالمشاعر الرقيقة تجاهه وتسعى إلى الارتباط به، تشعر اليوم بتحسن فى حالتك الصحية بعدما تخلصت من السمنة المفرطة التى كانت تسيطر عليك لفترة طويلة، يرجع الفضل إلى إرادتك القوية وعزيمتك.>تتمكن فى هذه الفترة من التعاون مع الزملاء فى مجال العمل وتكوين مجموعة من الفرق التى تختلف مواقيت عملها، لكى تتمكنوا معًا من تحقيق الأهداف الرئيسية للعمل، وكل منكم يستطيع الوصول إلى هدفه من خلال العمل بكد واجتهاد للحصول على الراحة والاسترخاء فيما بعد.

تسمع قريبًا بعض الأخبار الجديدة التى تتعلق بصديق لك، قد تكون هذه الأخبار غريبة بالنسبة لك لأنك لم تتوقعها، ولكنك قد تكون سعيدًا لأنك علمت أن صديقك يشعر السعادة لسماع لهذه الأخبار، يمكنك الاتصال بهذا الصديق والتأكد بنفسك من صحة الأخبار التى سمعتها عنه حتى تشعر بالاطمئنان.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/8/26

>ينتظر مواليد برج الميزان اليوم أخبارًا جيدة، حيث يمكنك أن تتطلع إلى الكثير من المرح بصحبة بعض الناس المفضلين لديك.

لديك الكثير من الالتزامات فسوف تشعر أنه يمكنك تكريس الكثير من وقتك للأنشطة الترفيهية وحياتك الاجتماعية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم من الناحية العاطفية أن العلاقة مع الحبيب قد تشوبها بعض المناوشات ولكن فى وقت لاحق سوف تطلب حلاً وسطًا حتى وإن كان الطرف الآخر لا يرى أى سبب للتفاوض، كما يجب عليك الجرأة فى القرارات الحاسمة مطلوبة، لكن دون التسرع مرفوض، ولا سيما أن مستقبلك مع الشريك على المحك.

وعلى الصعيد المهنى مهنيًا يجب لمولود برج الميزان الانتباه لمصاريفك ولاسيما أن أى خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.

وعلى الجانب الصحى ينصح علماء الفلك إلى ممارسة الرياضة لتخرج فيها طاقتك وانشغالاتك.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/8/26

>الماضى يطارد مواليد برج العقرب اليوم وقد يجعلك هذا تبحث عن أشخاص كانوا فى ماضيك، ولكن عليك أن تكون أكثر عقلانية فى تفكيرك.

حاول القيام بشىء غير مألوف اليوم فالخروج مع الأصدقاء أو حضور حفلة سيساعدك بشكل كبير فى مواصلة أسبوعك فى العمل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم أنه ربما تقترب إلى شخص محبب إليك وترتاح معه، تنجذب نحوه بشكل كبير فلا تترد فالتودد إليه والإفصاح عن مشاعرك.

وعلى الصعيد المهنى والعملى يبهر مولود برج العقرب اليوم رؤساءه فى العمل ببعض الأفكار والمشاريع التى يضعها، كما ستحصل على الاهتمام، وروح العمل ستحيطك بشكل كبير.

>ومن الجانب الاجتماعى والصحى، اجبر نفسك على القيام بالألعاب الرياضية، وحاول عدم إهمال واجباتك المنزلية.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/8/26

>يشعر مواليد برج القوس اليوم بسعادة عارمة عندما تتمكن من اتخاذ قرار مهما فى حياتك وتبدأ الأمور فى التغير من اليوم، كما يمكنك أن تعطى نفسك فرصة للخروج والانفراد بعض الشىء، والتفكير بعمق.

كما حاول الاستمتاع اجتماعيًا، قم بترتيب لقاء مع الأصدقاء وبادر لرؤية الأصدقاء، كما حاول الاهتمام بسلامتك الجسدية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم على الصعيد العاطفى شخصًا ما يضع نفسه أو مشاعره فى متناول يديك وتفاجأ بالأمر وتكاد لا تعرف كيف تجيب لهذا الفعل، افضل ما يمكن القيام به هو الانتظار.

وعلى الصعيد المهنى والعملى قد تصطدم اليوم بعمليات التأخير فى عملك، وربما تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور فحاول التمسك بالهدوء قدر الإمكان.

وعلى الجانب الصحى حاول التخفيف من توترك والحفاظ على هدوئك حتى لا يؤثر هذا بالسلب على صحتك.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/8/26

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>على مواليد برج الجدى اليوم التركيز على حياتك الشخصية حيث تبدأ الأمور فى التحول، فقم بتشجيع نفسك على التركيز على القيم والأولويات فى حياتك، هذا هو الوقت الأمثل لتعزيز الأمان المالى الخاص بك، بشرط ألا تدع الأمور المهنية تخرج عن نطاق السيطرة والبدء فى التفكير بأن المال وسيلة وليس غاية لن تكون قادرًا على مساعدة الآخرين لأنك تعتقد أنك تحتاج إلى الاسترخاء والتمتع بيومك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم من الناحية العاطفية يدعمك الشريك ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك، وربما تقابل اليوم زفاف أو ارتباط لك أو لأحد من أصدقائك المقربين.>وعلى الجانب المهنى والعملى يتحدث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.

وعلى المستوى الصحى حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/8/26

>تنتاب مواليد برج الحوت اليوم حالة من رفض الروتين المعتاد، ولذلك ستقوم بالبحث عن الحلول لسبل جديدة فى مختلف المجالات، للخروج من تلك الحالة.

ستحاول الدخول فى مغامرات جديدة ولكن لا تحاول أن تأخذها على محمل الجد رغم أنها ستكون ممتعة بالنسبة لك، ولكنها غير مناسبة فى هذا التوقيت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2015/8/26

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم وينصح علماء الفلك برج الحوت أن يحاول التغيير والتطوير فى مجاله الذى يتميز به بدلاً عن أضاعت الوقت فى مغامرات غير محسومة نتائجها>عاطفيًا يجب أن تكون حذرًا اليوم فأنت على موعد مع اختبار جديدة من الحبيب، وذلك فى محالة منه لوضعك فى مقعد المسئولية لكى يشاهد ويتابع رد فعلك، وكيفية التصرف فى مثل هذه الأمور، وينصح علماء الفلك بأن تحاول إرضاء الطرف الآخر لأنه يشعر بالقلق من وفائك ببعض الوعود التى قدمتها له فكن حريص على طمأنته والوفاء بالوعود حتى لا تتوتر العلاقات بينكم.>يشعر مواليد برج الدلو اليوم بحالة كبيرة من النشاط، حيث تشعر بالاكتفاء الذاتى ومتشوق للتقدم نحو مرحلة جديدة فى حياتك، وهذه الحالة السعيدة تستمر لمدى كل ساعات اليوم، لذلك اجعل منها أوقاتًا سعيدة للغاية واستفد منها إلى الحد الأقصى.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم على الصعيد المهنى أنه لشيء رائع الحصول على مشاريع جديدة والانطلاق نحو تنفيذها.

وعلى الجانب العاطفى عليك التركيز على حياتك الشخصية مع الحبيب وفى كيفية إيجاد أو إنشاء هوايات تجمعكما معًا، الخطأ الوحيد الذى يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بينكما هو عدم مشاركته بما تشعر به. حاول الاسترخاء فى المنزل فى ساعات المساء.