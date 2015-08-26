كوني جريئة مع عطر Estée Lauder الجديد

Estée Lauder تكشف عن جانب جديد للأنوثة العصرية - Modern Muse Le Rouge، عطر جديد مستوحى من الجانب الفاتن والأكثر إثارة لـ Modern Muse. Le Rouge يعكس المرأة الجذابة الواثقة من نفسها، التي من غير الممكن عدم ملاحظتها. كل الأمر يتعلق بلونها الأحمر الاستثنائي – الذي يجسد أسلوبها وتأثيرها القوي الذي لايمكن إنكاره.

ملهمة Le Rouge تتجرأ على الإلهام. إنها تأمر بالقيام برد فعل من خلال جرأتها، فتنتها التي لايحدها زمن وثقتها التي تحسد عليها. أسلوبها وحضورها يتركا دائماً انطباعاً مميزاً. إنها جريئة وجذابة؛ إنها مصدر إلهام رائع للآخرين.

العطر

عطر زهوري فاكهي، Modern Muse Le Rouge عبارة عن تباين جذاب للورود الغنية والفاكهة الطازجة مع موالفة كريمية مخملية تأسر التأثير الدرامي لشخصية تلك الملمهة. تركيبة العطر ذات "التأثير المزدوج" المبتكر تسمح للنساء بتجربة العطر من خلال موالفتين متضادتين:

• موالفة الورود الطازجة: هذا الجانب من العطر يأسر الجرأة التي لا يمكن إنكارها الخاصة بامرأة ولون Le Rouge. نفحة فاكهية غضة من Bourgeon de Cassis و توت العليق، تتباين مع الفلفل الوردي المفعم بالحيوية والزعفران ممزوجاً بالغنى الزهوري لوردة بلغاريا وانتعاش بتلات وردة سنتيفوليا.

• موالفة الكريم المخملي: إحساسها الجذاب الرائع بالأسلوب والحضور الدرامي يتم التعبير عنه من خلال مزيج آسر من فانيليا مدغشقر ومسك الأمبريت، الذي تمت تنقيته مع الفتيفر والباتشولي الآسر – وانتعاش الأنوثة الخاصة بزهرة الماغنوليا والياسمين.

تقول كارين خوري، نائب الرئيس الأول في قسم تطوير العطور عالمياً لدى مجموعة شركات Estée Lauder "لم يتعلق الأمر فقط بأسر عبير الأحمر، كان بشأن أسر حالة ذهنية، أسلوب درامي مفعم بالحيوية، هذا المرأة توحي للآخرين من خلال ثقتها الثابتة، جمالها ورقيها. إنها تعيش حياتها ليتم ملاحظتها وتم اختيار كل مكون في هذا العطر ليعكس ذلك."

الملهمة

كيندال جينر، ملهمة الموضة القصوى ووسائل التواصل الاجتماعي، تظهر لأول مرة في حملة العطر الخاصة بها وللمرة الأولى على الإطلاق. تم تطوير الحملة من قبل فريق Estée Lauder الإبداعي، بقيادة مدير الإبداع العالمي ريتشارد فيريتي بالتعاون مع وكالة الدعاية والإعلان العالمية الشهيرة LLOYD&CO. أخرج الإعلان التلفزيوني الحائز على جائزة أفضل مخرج فيديو موسيقي جوناس أكيرلاند والذي أحيا طاقة Modern Muse Le Rouge حيث تقوم كيندال بسلاسة بتغيير العالم من حولها خطوة واحدة في كل مرة. الحملة الإعلانية التي صوّرها ميكاييل جانسين تأسر فتنتها وقوتها التي لا يمكن نكرانها مع شخصيتها الجذابة. تم تصوير الحفلة الإعلانية والتلفزيونية في لوس أنجلوس.

عبوة قوية

تتشابك عناصر من الفتنة والأناقة في تصميم Modern Muse Le Rouge. الشكل: زجاجة قوية طويلة مترفة ذات جوانب مدورة ناعمة. الأسلوب: أحمر يلفت الأنظارـ غطاء يزين الزجاجة لبخ العطر منه. الغطاء مستوحى من ربطة الفراشة الأيقونية على Youth Dew أول عطور Estée Lauder. الأسلوب: تمثيل مرئي جريء للأنوثة العصرية. معاً، تبتكر هذه التباينات تعبيراً مرئياً مركزاً يعد جزءاً هاماً من تجربة Modern Muse Le Rouge.

Modern Muse Le Rouge Shimmering Body Lotion: لوسيون مترف خفيف الوزن تمتصه البشرة بسرعة. هذه التركيبة المرطبة تزود البشرة بالترطيب فتمنحها لمعاناً متألقا وملمساً حريرياً صقيلاً. معطر بكثافة بعطر Le Rouge، يمكن استخدامه وحده أو كتتمة مع الأو دو بارفان.

مجموعة Modern Muse Le Rouge Makeup محدودة الإصدار: ما من مظهر مكتمل دون العيون المثالية، الشفاه الحمراء والأظافر. هذه المجموعة الصغيرة التي تضم الألوان الجريئة والرائعة تضمن لفت نظر الجميع إليك. مستوحاة من زجاجة عطر Le Rouge الأيقونية، هذه القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها معبأة بنفس اللون الأحمر عالي التأثير.

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