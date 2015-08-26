بالفيديو والخطوات: احصلي على موضة شفاه الأومبري

وصلت أخيراً موضة أومبري الألوان إلى الشفاه! بعد سيطرتها على ألوان صبغة الشعر، ثمّ الأظافر، فالحواجب... إنها موضة أومبري الألوان المتداخلة ببعضها، التي لم تترك المرأة وجمالها من دون ألوان وتلوين. فماذا في جديد هذه الموضة، وكيف تطبّقينها؟

خطوات وضع حمرة الأومبري:

- رطّبي شفاهك جيداً.

- غطّي شفاهك بالبودرة.

- ارسمي محيط الشفاه بلون داكن أو فاتح جداً.

- املئي شفاهك، من الداخل، باللون المعاكس للون المحيط.

- قومي بتعبئة زوايا فمك بنفس لون محيط الشفاه الداكن أو الفاتح.

- أخيراً، قومي بمزج شفاهك جيّداً لتحصلي على موضة أومبري الشفاه.

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