أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بالفيديو والخطوات: احصلي على موضة شفاه الأومبري

Google+ Print
بالفيديو والخطوات: احصلي على موضة شفاه الأومبري بالفيديو والخطوات: احصلي على موضة شفاه الأومبري

الثلاثاء 25-08-2015 18:14

وصلت أخيراً موضة أومبري الألوان إلى الشفاه! بعد سيطرتها على ألوان صبغة الشعر، ثمّ الأظافر، فالحواجب... إنها موضة أومبري الألوان المتداخلة ببعضها، التي لم تترك المرأة وجمالها من دون ألوان وتلوين. فماذا في جديد هذه الموضة، وكيف تطبّقينها؟

خطوات وضع حمرة الأومبري:
- رطّبي شفاهك جيداً.
- غطّي شفاهك بالبودرة.
- ارسمي محيط الشفاه بلون داكن أو فاتح جداً.
- املئي شفاهك، من الداخل، باللون المعاكس للون المحيط.
- قومي بتعبئة زوايا فمك بنفس لون محيط الشفاه الداكن أو الفاتح.
- أخيراً، قومي بمزج شفاهك جيّداً لتحصلي على موضة أومبري الشفاه.

شاهدي الفيديو : 

تابعي أيضاً:

بالصور: أجمل 20 نجمة بالجمال الطبيعي

للأثرياء فقط: أغلى 6 مستحضرات في العالم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»