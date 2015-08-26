بالصور.. محافظ مطروح يوقع عقود 11 مشروعا بقيمة 18 مليار جنيه

وقع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عقود 11 مشروعا استثماريا جديدا بمطروح بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على هذه المشروعات، وذلك خلال المؤتمر الترويجى، الذي عقد مساء الثلاثاء، بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة بمطروح، للإعلان عن بدء الترويج لإقامة المؤتمر الاقتصادي العالمي الأول بمطروح منتصف شهر أكتوبر المقبل.

شهد المؤتمر التوقيع على 11 مشروعا من هذه المشروعات بقيمة استثمارية 18 مليار جنيه بمدينتي العلمين والضبعة، وهي مشروع سكنى على مساحة 50 فدانا بقيمة استثمارية 500 مليون جنيه ومشروع سياحي بسيدي عبد الرحمن على مساحة 1600 فدان بقيمة استثمارية 16 مليار جنيه، وومشروع سياحي على مساحة 180 فدان بقرية سيدى شبيب بالضبعة، بتكلفة 800 مليون جنيه، ومشروع سياحي على مساحة 9 أفدنه بالعلمين، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه ، ومشروع سياحي على مساحة 200 فدان بالضبعة بتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه، ومشروع سياحي على مساحة 120 فدان، بتكلفة استثمارية 650 مليون جنيه، ومشروع سياحي على مساحة 125 فدان، بالضبعة، بتكلفة استثمارية 550 مليون جنيه، و مشروع صناعي لتكرير الملح بالضبعة، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.

أكد المحافظ أن هناك عددا من الخطوات، التي تنتهجها محافظة مطروح حالياً مع اتباع كافة التيسيرات للمستثمرين، من خلال تطبيق سياسة نظام الشباك الواحد، والتي من خلالها تم الاتفاق على تنفيذ 19 مشروعا استثماريا، في المجالات الاستثمارية المختلفة، منها15 مشروعا سياحيا، و4 مشروعات صناعية، منها مصنع لتكرير الملح و3 مصانع لتعبئة المياه المعدنية، بقيمة استثمارية 20 مليار جنيه لهذه المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات الأخرى جارى تقييمها من وزارة المالية للموافقة والتوقيع عليها قريباً.

وأكد المحافظ أن هناك حزم استثمارية في كافة المجالات التنموية، بتفكير استراتيجي يوضح كل فرص الاستثمار المتاحة، تستوعب إمكانيات وطاقات كبيرة، مع إعداد دراسات الجدوى عن كل مشروع ليختار المستثمر ما يناسبه من تلك المشروعات و التأكيد على سرعة وتيسير كافة الإجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد لجذب مشروعات كبرى تجلب مزيد من فرص العمل وتحقق أعلى مكاسب استثمارية.

وأضاف المحافظ أن رسالة المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيعقد بمطروح، خلال شهر أكتوبر المقبل، والمتوقع الإعلان خلاله عن مشروعات عملاقة ستقام على أرض المحافظة بتكلفة تتجاوز 60 مليار جنيه، هي استكمال لثورة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر التي يقود مسيرتها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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