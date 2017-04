تشكيلة CINDY CHAO  بروش وأقراط من الياقوت الوردي

تكشف CINDY CHAO - THE ART JEWEL عن أحدث القطع التي تنضم إلى تشكيلة Four Seasons، وهي مجموعة مؤلفة من أقراط وبروش من الياقوت الوردي. وتعد قطع هذه التشكيلة بمثابة إعادة ابتكار لمجموعة Mystere de la nuit التي أصدرتها العلامة في عام 2015، وتضمنت أقراطاً من الياقوت على شكل بتلات أزهار. وكانت أقراط الياقوت والبروش قد صممت خصيصاً لفستان زيي زانغ من كارولينا هيريرا، والذي ارتدته في ميت غالا عام 2015. وحين رأت الفنانة العالمية الشهيرة سيندي تشاو التصاميم المبدأية لفستان زيي، استوحت منه فكرة أوراق الورود التي تتلاعب بها الرياح على خلفية تغطيها الثلوج.

وتمحورت الفكرة الأساسية حول تجربة تفاعلية تتعلق بارتداء البروش، عن طريق تشجيع التي ترتديه على ابتكار قصتها ومزاجها الخاصين من خلال طريقة ترتيب بتلات الورود. وقد عملت المصممة على ثمانية درجات من الياقوت لتحاكي بها ملمس وشكل البتلات الطبيعية، وتُظهر من خلالها جمال وأناقة قطع الألماس في المركز. وتحاكي الألوان الرائعة لقطع الياقوت بتباينها مع المدقات ذات اللون الأصفر في الوسط جمال الورود الحمراء الحقيقية، كما يثير استخدام الفضة المؤكسدة بطريقة خاصة ولمسات الذهب الأصفر شعوراً سريالياً يمنح التشكيلة صفات الرقي والأناقة والجاذبية.

وتعمل علامة The Art Jewel من سيندي تشاو مع أهم الحرفيين المهرة في أوروبا، لضمان أن تحصل كل قطعة على أعلى مستويات الصنعة اليدوية الفاخرة والاهتمام التام من الخبراء في مجالات تثبيت الأحجار الكريمة، لتكون النتيجة دوماً قطعأً ترسم معايير جديدة في عالم المجوهرات. وتجمع القطع الرئيسية التي تصممها سيندي تشاو أندر الأحجار الكريمة مع التصاميم الفاخرة والمبتكرة، لتترك انطباعاً ساحراً لدى عشاق المجوهرات وخبرائها على حد سواء.