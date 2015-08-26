ما الذي يجذب النجمات للستايل الرجالي؟

يتكرر ظهور الستايل الرجالي الأنيق في إطلالات النجمات دائمًا حتى لا يكاد يعبر حفل للسجادة الحمراء بدون أن تظهر إطلالة أيقونة بالبدل الرسمية الأنيقة، ولكن ما الذي يجذب النجمات لهذا النوع من الإطلالات يا ترى؟.

يتميز هذا الستايل بأنه من أجمل الستايلات وأكثرها جرأةً وحداثةً، ولكن أبرز ما يميزه هو مرونته وسهولة ارتدائه، فإن كنت من عشاق هذا الستايل فأنت بالتأكيد تجدينه أكثر سهولةً من ارتداء الفساتين، كما أنه يضفي شيئًا من التجديد والتغيير لإطلالاتك .

ترتدي النجمات الستايل الرجالي في مناسبات متنوعة كالسهرات وحفلات السجادة الحمراء كإطلالة آنا كيندريك Anna Kendrick في حفل Grammy وإطلالة Liv Tyler الأنيقة بالبدلة السوداء، أما في الإطلالات النهارية فيظهر الستايل الرجالي بأسلوب سهل وبسيط، كما فعلت النجمة دايان كروغر Diane Kruger والعارضة ايرينا شايك Irina Shayk بالإضافة للممثلة الشابة شايلين وودلي Shailene Woodley

وتلقى البدل البيضاء رواجًا واسعًا بين النجمات، حيث تكررت في العديد من إطلالات السجادة الحمراء لأشهر نجمات هوليوود منهنّ النجمة ناعومي واتس Naomi Watts وليزلي مان Leslie Mann بالإضافة للعارضة ناعومي كامبل Naomi Campbell والأنيقة باز فيغا Paz Vega

إن أردت ارتداء هذا الستايل في إطلالاتك فتأكدي من تزيينها بلمساتك الأنثوية كالحذاء ذو الكعب العالي، والحقيبة الناعمة ولا تنسي المجوهرات المناسبة كإكسسوار ماسي بسيط أو أقراط ناعمة، واحذري من المبالغة حتى لا تكون إطلالتك سيئة وغير أنيقة.

شاهدي معنا إطلالات النجمات بالستايل العصري المستوحى من الأناقة الرجالية .

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