بالصور: جويل ماردينيان بـ نظارات شمسية غريبة وجريئة

من المعروف عن خبيرة المظهر "جويل ماردينيان" عشقها الكبير للموضة ومواكبتها لأحدث صرعاتها، إن كان من ناحية الملابس، أو المكياج، أو تسريحات الشعر وألوانه، أو الاكسسوارات ، إذ تختار من كلّ ذلك دائماً أغرب التصاميم وأكثرها جرأة وتميّزاً، حتى رسمت لنفسها أسلوباً لا ينافسها عليه أحد.

ومؤخّراً، لفتتنا أثناء إجازاتها الصيفية اختياراتها في مجال النظارات الشمسية التي انتقت منها الأجمل والأكثر جنوناً، وأكملت من خلالها إطلالاتها الصيفية المُنعشة. ولاحظنا ـ في الأثناء ـ ولعها الشديد بالنظارات، وشدّتنا المجموعة الكبيرة التي تمتلكها منها، والتي تشمل مُختلف الألوان كالأزرق، والأحمر، والأبيض، والبنفسجي، وغيرها من الألوان، بالإضافة إلى مختلف التصاميم الكلاسيكية الأنيقة، كما العصرية ذات اللمسات المستقبلية. وقد وصلت بعض هذه التصاميم أحياناً إلى حدّ المُبالغة من ناحية القصّات أو الموادّ المصنوعة منها، التي دخلت فيها المعادن، والكريستال، والسلاسل وغيرها...

وتحرص "جويل" على عدم تكرار نفس النظارة لأكثر من مرة، باستثناء تلك التي تعشقها، والتي تتمتع بتصميم مُتميّز وخارج عن المألوف.

جمعنا اليوم أجمل النظارات الشمسية التي اختارتها "جويل" وتزيّنت بها مؤخراً، وميّزها الجنون والغرابة... شاهديها بالصور هنا، وأخبرينا رأيك بها، وإن كنت تتجرّئين على التزيّن بها.

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