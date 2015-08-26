أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بالصور: جويل ماردينيان بـ نظارات شمسية غريبة وجريئة

Google+ Print
بالصور: جويل ماردينيان بـ نظارات شمسية غريبة وجريئة بالصور: جويل ماردينيان بـ نظارات شمسية غريبة وجريئة

الثلاثاء 25-08-2015 18:03

من المعروف عن خبيرة المظهر "جويل ماردينيان" عشقها الكبير للموضة ومواكبتها لأحدث صرعاتها، إن كان من ناحية الملابس، أو المكياج، أو تسريحات الشعر وألوانه، أو الاكسسوارات ، إذ تختار من كلّ ذلك دائماً أغرب التصاميم وأكثرها جرأة وتميّزاً، حتى رسمت لنفسها أسلوباً لا ينافسها عليه أحد.
ومؤخّراً، لفتتنا أثناء إجازاتها الصيفية اختياراتها في مجال النظارات الشمسية التي انتقت منها الأجمل والأكثر جنوناً، وأكملت من خلالها إطلالاتها الصيفية المُنعشة. ولاحظنا ـ في الأثناء ـ ولعها الشديد بالنظارات، وشدّتنا المجموعة الكبيرة التي تمتلكها منها، والتي تشمل مُختلف الألوان كالأزرق، والأحمر، والأبيض، والبنفسجي، وغيرها من الألوان، بالإضافة إلى مختلف التصاميم الكلاسيكية الأنيقة، كما العصرية ذات اللمسات المستقبلية. وقد وصلت بعض هذه التصاميم أحياناً إلى حدّ المُبالغة من ناحية القصّات أو الموادّ المصنوعة منها، التي دخلت فيها المعادن، والكريستال، والسلاسل وغيرها...
وتحرص "جويل" على عدم تكرار نفس النظارة لأكثر من مرة، باستثناء تلك التي تعشقها، والتي تتمتع بتصميم مُتميّز وخارج عن المألوف.
جمعنا اليوم أجمل النظارات الشمسية التي اختارتها "جويل" وتزيّنت بها مؤخراً، وميّزها الجنون والغرابة... شاهديها بالصور هنا، وأخبرينا رأيك بها، وإن كنت تتجرّئين على التزيّن بها.

 

سيعجبك أيضاً: 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي