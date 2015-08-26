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"الوفد"يقبل استقالة العضو المتهم بـ"التحرش الجنسى"..ويؤكد استمرار التحقيقات

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"الوفد"يقبل استقالة العضو المتهم بـ"التحرش الجنسى"..ويؤكد استمرار التحقيقات "الوفد"يقبل استقالة العضو المتهم بـ"التحرش الجنسى"..ويؤكد استمرار التحقيقات
أكد طارق تهامى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذى للحزب، أن لجنة التحقيق وجهت إنذارًا لكلا الطرفين المتخاصمين فى واقعة "التحرش الجنسى" بلجنة الوفد بالقليوبية، فيما تقدم نائب رئيس لجنة الوفد بالقليوبية، والموجه له الاتهام بالتحرش بإحدى عضوات الحزب، باستقالته، بعد انتهاء التحقيقات أمس وتوجيه الإنذار له وللمتخاصمين معه.

وأوضح سكرتير عام مساعد حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن المكتب التنفيذى قبل الاستقالة، فيما تقرر استكمال التحقيقات فى الواقعة لثبوتها أو انتفاء حدوثها، ومن ثم توقيع الجزاء على الطرف المدان من التحقيقات، مشيرًا إلى أن نائب رئيس اللجنة تقدم باستقالته بهدف غلق أى مجال لاستمرار الخلافات داخل الحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذى لحزب الوفد، الذى انعقد اليوم بمقر الحزب بالدقى، برئاسة الدكتور السيد البدوى.

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