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بالفيديو.. مستشرق روسى: مصر تستعيد مكانتها والسيسى على خطى عبد الناصر

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بالفيديو.. مستشرق روسى: مصر تستعيد مكانتها والسيسى على خطى عبد الناصر بالفيديو.. مستشرق روسى: مصر تستعيد مكانتها والسيسى على خطى عبد الناصر

أكد المستشرق الروسى نيقولاى سوخوف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا تذكر بعهد القوة فى فترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر، وأنها تعمل على إعادة سمعة السابقة، وأن تكون الأولى فى الشرق الأوسط.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القوة المسلحة واستخدام السياسة من عوامل استقرار منطقة الشرق الأوسط وحل الأزمات فى ليبيا، وتعاون القوى الأخرى مثل الجزائر، مشيرا إلى التنسيق بين مصر والسعودية فى حل أزمة اليمن، وأنه يفضل استخدام الحلول السلمية، وحول الأزمة السورية قال ننتظر المبادرة الجديدة من روسيا ومصر فى تشكيل حل للأزمة السورية.

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مصر 365

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