حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/8/26

الماضى يطارد مواليد برج العقرب اليوم وقد يجعلك هذا تبحث عن أشخاص كانوا فى ماضيك، ولكن عليك أن تكون أكثر عقلانية فى تفكيرك.

حاول القيام بشىء غير مألوف اليوم فالخروج مع الأصدقاء أو حضور حفلة سيساعدك بشكل كبير فى مواصلة أسبوعك فى العمل.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم أنه ربما تقترب إلى شخص محبب إليك وترتاح معه، تنجذب نحوه بشكل كبير فلا تترد فالتودد إليه والإفصاح عن مشاعرك.

وعلى الصعيد المهنى والعملى يبهر مولود برج العقرب اليوم رؤساءه فى العمل ببعض الأفكار والمشاريع التى يضعها، كما ستحصل على الاهتمام، وروح العمل ستحيطك بشكل كبير.

ومن الجانب الاجتماعى والصحى، اجبر نفسك على القيام بالألعاب الرياضية، وحاول عدم إهمال واجباتك المنزلية.