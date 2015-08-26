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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/8/26

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/8/26 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/8/26

لبرج العذراء:


>تختفى المضايقات وتسعى إلى المصالحة بينك وبين زملائك فى العمل، وتسعد بسماع أخبار سعيدة جدًا عن نجاحك فى مجال العمل بفضل أفكارك الجيدة، تنجذب إلى أحد الأشخاص يؤثر فيك بما يبديه من إمارات الصداقة تجاهك، تشعر بالمشاعر الرقيقة تجاهه وتسعى إلى الارتباط به، تشعر اليوم بتحسن فى حالتك الصحية بعدما تخلصت من السمنة المفرطة التى كانت تسيطر عليك لفترة طويلة، يرجع الفضل إلى إرادتك القوية وعزيمتك.

توقعات علماء الفلك:


>تتمكن فى هذه الفترة من التعاون مع الزملاء فى مجال العمل وتكوين مجموعة من الفرق التى تختلف مواقيت عملها، لكى تتمكنوا معًا من تحقيق الأهداف الرئيسية للعمل، وكل منكم يستطيع الوصول إلى هدفه من خلال العمل بكد واجتهاد للحصول على الراحة والاسترخاء فيما بعد.

تسمع قريبًا بعض الأخبار الجديدة التى تتعلق بصديق لك، قد تكون هذه الأخبار غريبة بالنسبة لك لأنك لم تتوقعها، ولكنك قد تكون سعيدًا لأنك علمت أن صديقك يشعر السعادة لسماع لهذه الأخبار، يمكنك الاتصال بهذا الصديق والتأكد بنفسك من صحة الأخبار التى سمعتها عنه حتى تشعر بالاطمئنان.

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مصر 365

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