أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2015/8/26

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2015/8/26 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2015/8/26
يشعر مواليد اليوم بحالة كبيرة من النشاط، حيث تشعر بالاكتفاء الذاتى ومتشوق للتقدم نحو مرحلة جديدة فى حياتك، وهذه الحالة السعيدة تستمر لمدى كل ساعات اليوم، لذلك اجعل منها أوقاتًا سعيدة للغاية واستفد منها إلى الحد الأقصى.
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم على الصعيد المهنى أنه لشيء رائع الحصول على مشاريع جديدة والانطلاق نحو تنفيذها.

وعلى الجانب العاطفى عليك التركيز على حياتك الشخصية مع الحبيب وفى كيفية إيجاد أو إنشاء هوايات تجمعكما معًا، الخطأ الوحيد الذى يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بينكما هو عدم مشاركته بما تشعر به. حاول الاسترخاء فى المنزل فى ساعات المساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى