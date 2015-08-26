حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2015/8/26

يشعر مواليد برج الدلو اليوم بحالة كبيرة من النشاط، حيث تشعر بالاكتفاء الذاتى ومتشوق للتقدم نحو مرحلة جديدة فى حياتك، وهذه الحالة السعيدة تستمر لمدى كل ساعات اليوم، لذلك اجعل منها أوقاتًا سعيدة للغاية واستفد منها إلى الحد الأقصى.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم على الصعيد المهنى أنه لشيء رائع الحصول على مشاريع جديدة والانطلاق نحو تنفيذها.

وعلى الجانب العاطفى عليك التركيز على حياتك الشخصية مع الحبيب وفى كيفية إيجاد أو إنشاء هوايات تجمعكما معًا، الخطأ الوحيد الذى يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بينكما هو عدم مشاركته بما تشعر به. حاول الاسترخاء فى المنزل فى ساعات المساء.